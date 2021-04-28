Суд в Москве арестовал гражданина России Кабанова по делу о госизмене

Москва, 28 апреля. Лефортовский суд столицы отправил под арест российского гражданина Кабанова, обвиняемого в государственной измене, заявили в пресс-службе юридической инстанции.

Имя задержанного не разглашается в интересах следствия. Мужчине может грозить от 12 до 20 лет тюремного заключения по данному уголовному делу. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме, подробности не раскрываются из-за секретности сведений, задействованных в расследовании.

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима россиянина Сергея Петушкова, сообщало Федеральное агентство новостей. Его признали виновным в государственной измене.