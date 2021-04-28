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Элитный Lamborghini Ивлеевой вновь эвакуировали

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 15:12
Происшествия
Элитный Lamborghini Ивлеевой вновь эвакуировали
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 28 апреля. Автомобиль Lamborghini, принадлежащий блогеру Анастасии Ивлеевой, эвакуировали из-за неправильной парковки, сообщил столичный дептранс.

Ведомство в своем Telegram-канале обратилось к звезде, попросив в будущем быть внимательнее при парковке. В сообщении говорится, что машину оставили рядом с запрещающим знаком в Нижнем Сусальном переулке. В результате спорткар отправили на спецстоянку. В дептрансе отметили, что Ивлееву ждет штраф за несоблюдение ПДД.

Ранее ФАН сообщал, что Ивлеева почти 200 раз нарушила правила на своем Lamborghini за 20 млн рублей. Среди выписанных телеведущей штрафов 15 за превышение скорости на 60–80 км/ч и 39 — за превышение на 40–60 км/ч. Кроме того, Ивлеева неоднократно пересекала сплошную линию и ездила по выделенной полосе для общественного транспорта.

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