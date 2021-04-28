В Москве нуждающимся в паллиативной помощи детям предоставят услуги социального такси

Москва, 28 апреля. Детям и молодым людям, нуждающимся в паллиативной помощи в Москве, предоставят возможность с 1 июня пользоваться услугами социального такси.

Соответствующее постановление о выделении средств на реализацию этих целей подписал мэр столицы Сергей Собянин. Из резервного фонда направят 156,9 млн рублей.

Воспользоваться бесплатным социальным такси смогут родители около 900 детей, включенных в единый городской реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. При этом 40% из них смогут осуществлять поездки только в лежачем положении. Для перевозки 50% пациентов понадобится специальное оборудование.

В России тем временем планируют усовершенствовать систему помощи тяжелобольным детям. Вице-спикер ГД Ирина Яровая ранее заявила о необходимости разрешить лечить детей «взрослыми» препаратами и дать клиникам возможность продолжить лечение после достижения пациентом совершеннолетия.