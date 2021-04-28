Правительство Москвы разместило облигации впервые за 8 лет

Москва, 28 апреля. Столичное правительство провело размещение рублевых облигаций впервые за восемь лет.

Трехлетние облигации на 35 миллиардов рублей были полностью размещены, сообщает «Коммерсантъ». Доходность при этом находилась вблизи верхней границы первоначального диапазона и составила 6,73% годовых.

«В ходе размещения прошло 60 сделок», — отметил главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Столичные облигации в первую очередь были популярны среди кредитных организаций. Банки их оценивают с меньшим коэффициентом риска при расчете достаточности капитала, указал главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

О планах московского правительства разместить «зеленые» облигации на рынке ранее заявляла замруководителя аппарата мэра города Мария Багреева. Вырученные средства направят на модернизацию автобусного парка.

Власти Северной столицы, чтобы реализовать проект по развитию транспортного узла, намерены привлечь инфраструктурные облигации и бюджетные инфраструктурные кредиты, информирует телеканал «Санкт-Петербург».