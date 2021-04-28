ФСИН раскрыла информацию о состоянии здоровья экс-министра Абызова

Москва, 28 апреля. Состояние здоровья заразившегося коронавирусом бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова удовлетворительное, сообщили в УФСИН.

Бывший политик находится под наблюдением врачей, заболевание протекает в легкой форме, сообщили в УФСИН по Москве. Медицинское обеспечение Абызова соответствует требованиям законодательства. В УФСИН также опровергли информацию, что сотрудники СИЗО-1 насильно доставили находящегося якобы в тяжелом состоянии Абызова на носилках на заседание суда.

Адвокат Абызова Юлий Тай сообщил, что Мосгорсуд прервал слушание после того, как ему стало плохо во время заседания суда. По словам адвоката, у Абызова диагностирован COVID-19, он участвовал в заседании по видеосвязи. Судья перенес рассмотрение жалобы на 13 мая.

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова доставили в больницу СИЗО «Матросская тишина», сообщал ФАН. Мужчину обвиняют в крупных хищениях.