Жителям Москвы рассказали, как будут работать центры «Мои документы» в праздники

Москва, 28 апреля. Майские праздники внесут изменения в график работы многофункциональных центров «Мои документы» в Москве, говорится в сообщении с официального сайте мэра столицы.

Офисы «Мои документы» не будут работать 1 и 9 мая, напомнили на сайте мэра Москвы. Вдобавок к этому, посетителей не будет принимать Главное архивное управление города. В остальное время районные центры будут работать с 08:00 до 20:00.

Флагманские офисы «Мои документы» и Дворец госуслуг на ВДНХ примет гостей с 10:00 до 22:00. Помимо этого, в рабочих графиках работы сотрудников ГУ МВД РФ по Москве также будут внесены изменения. За помощью к ним горожане смогут обратиться 30 апреля с 09:00 до 15:45. С 1 по 3 мая у сотрудников ведомства будет выходной. Уже с 4 по 7 мая посетителей начнут принимать как обычно.

Сразу шесть расположенных в центре Москвы станций метро в 19:00 временно перейдут на новый график работы в связи с репетицией парада ко Дню Победы. Об этом ранее рассказали в столичном дептрансе.