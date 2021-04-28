Массовое тестирование на COVID-19 позволило Москве избежать нового локдауна

Москва, 28 апреля. Масштабная кампания по тестированию жителей столицы на наличие коронавируса в организме оказалась эффективным инструментом для стабилизации эпидемиологической ситуации.

К такому выводу пришел главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова московского департамента здравоохранения Николай Плавунов. Он и его коллеги приняли активное участие в исследовательских мероприятиях. Значительную роль в нынешней обстановке сыграли сотрудники поликлиник, они каждый день ходили на вызовы к пациентам и занимались первичной диагностикой.

«Именно благодаря массовому обследованию населения на коронавирус... эпидемию в Москве (удалось. — Прим. ФАН) локализовать и не допустить тотального распространения», — уточнил специалист в интервью РИА Новости.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, как России избежать новой волны коронавируса. По его словам, для этого необходимо запустить кампанию массового подтверждения статуса в отношении COVID-19, то есть на документальном уровне зафиксировать: болел пациент или нет, есть ли в его организме антитела и был ли он привит.