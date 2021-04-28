Синоптики назвали дату потепления в Москве и Подмосковье

Москва, 28 апреля. Повышение температуры воздуха в Центральных регионах России ожидается с 6 мая. Первые дни последнего месяца весны жителей столицы ждет дождливая и прохладная погода.

Соответствующее заявление сделал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. С 30 по 1 мая в Москве ожидаются дожди, которые затихнут 2 мая, однако начнутся с новой силой на следующий день. В понедельник, 3 мая, в столице ожидается выпадение до 20 миллиметров осадков, передает «Вечерняя Москва».

Ночная температура составит один–шесть градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. С 6 мая в столичный регион придут южные ветра, за счет чего потеплеет до 15–20 градусов. С 9 мая москвичей ждет ясная погода с отметкой на термометре 15–20 градусов и выше.

Росгидромет ранее предупредил о похолодании в Москве с 1 по 3 мая. Температура воздуха в эти дни на несколько градусов опустится ниже климатической нормы.