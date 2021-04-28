Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 08:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:08
Общество
Врач Плавунов назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи
08:07
Общество
Первый этап благоустройства 30-го причала начнется летом во Владивостоке
08:05
Армия
Минобороны опубликовало видео возвращения военных с крымских учений
08:00
Весь мир
США окажут Индии помощь в борьбе со второй волной пандемии COVID-19
07:58
Общество
Путин лично проведет инспекцию новой станции скорой помощи в Петербурге
07:57
Общество
Массовое тестирование на COVID-19 позволило Москве избежать нового локдауна
07:52
Происшествия
Омбудсмен Устиновская раскрыла статистику детской смертности на Сахалине
07:49
Происшествия
Бойцы-блогеры Артем Тарасов и Никита Солонин задержаны после драки в Петербурге
07:46
Общество
Свыше 200 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся в Петербурге
07:42
Общество
Развитие ряда заболеваний может быть связано с определенной группой крови
07:41
Общество
Американские ученые нашли способ убивать коронавирус за секунду
07:35
Общество
Синоптики назвали дату потепления в Москве и Подмосковье
07:32
Общество
Препарат «КовиВак» поступил в Приморье для выездных пунктов вакцинации
07:25
Общество
Автоэксперт Ревин назвал распространенную ошибку при парковке машины
07:20
Общество
Археологи нашли под Тулой следы Судбищенской битвы с ханом Девлет-Гиреем
07:18
Общество
Жительница Шотландии случайно отпустила в небо воздушный шар с деньгами
07:00
Общество
В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов
06:59
Политика
На Украине признали высокий уровень подготовки России к обороне Крыма
06:54
Общество
Частое купание детей может обернуться появлением кожных заболеваний
06:42
Общество
Новак рассказал о тонкостях бесплатной газификации россиян
Все новости

Синоптики назвали дату потепления в Москве и Подмосковье

Общество
Синоптики назвали дату потепления в Москве и Подмосковье
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 28 апреля. Повышение температуры воздуха в Центральных регионах России ожидается с 6 мая. Первые дни последнего месяца весны жителей столицы ждет дождливая и прохладная погода.

Соответствующее заявление сделал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. С 30 по 1 мая в Москве ожидаются дожди, которые затихнут 2 мая, однако начнутся с новой силой на следующий день. В понедельник, 3 мая, в столице ожидается выпадение до 20 миллиметров осадков, передает «Вечерняя Москва».

Ночная температура составит один–шесть градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. С 6 мая в столичный регион придут южные ветра, за счет чего потеплеет до 15–20 градусов. С 9 мая москвичей ждет ясная погода с отметкой на термометре 15–20 градусов и выше.

Росгидромет ранее предупредил о похолодании в Москве с 1 по 3 мая. Температура воздуха в эти дни на несколько градусов опустится ниже климатической нормы.

погода москва подмосковье
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 320652 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 90091 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 64547 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 60936 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Беременная Меган Маркл с сыном на руках в Калифорнии вызвала негодование в прессе
Общество 37402 25 апреля 2021
Беременная Меган Маркл с сыном на руках в Калифорнии вызвала негодование в прессе
Все новости / Общество / Синоптики назвали дату потепления в Москве и Подмосковье
Рейтинг@Mail.ru