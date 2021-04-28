Отказ от вакцинации стал причиной эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах

Москва, 28 апреля. Эпидемия дифтерии в Москве в 1990-х годах случилась из-за отказа населения от вакцинации, заявил главврач столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.

Медик подчеркнул, что болезнь удалось победить именно благодаря прививочной кампании. Постепенно у жителей сформировался коллективный иммунитет, который не дал заболеванию распространяться дальше.

«А причина была только одна - массовый отказ от вакцинации, который начался в конце 80-х годов, прошло пять-шесть лет – и эпидемия дифтерии возникла», — заявил Плавунов в беседе с РИА Новости.

В России также может появиться новая вакцина, которая будет защищать сразу от нескольких штаммов коронавируса. С помощью препарата у пациента может выработаться иммунитет четырем или пяти вариантам вируса.