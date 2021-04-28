Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве 27 апреля

Москва, 28 апреля. Минувший вторник стал одним из самых дождливых дней апреля в Москве. За сутки в столичном регионе выпало почти 25% месячной нормы осадков.

Дождь и мокрый снег шли в Москве на протяжении всего дня. Суточный прирост осадков в столице составил порядка десяти миллиметров при месячной норме в 44 миллиметра. Всего за последний месяц в городе выпало около 85 миллиметров осадков, что на 190% превышает норму.

Наиболее дождливыми днями в этом месяце стали 24 апреля и 8 апреля. Уровень осадков в эти дни составил 17 и 14 миллиметров соответственно.

Синоптики прогнозируют прохладную погоду в Москве в начале майских праздников. В первый день месяца столбик термометра поднимется не выше 11 градусов тепла, а второго мая воздух прогреется до плюс 14 градусов.