Росгидромет рассказал о погоде в Москве на майские праздники

Москва, 28 апреля. Потепление ждет жителей Москвы во второй половине майских праздников. Температура воздуха начнет повышаться к 6–7 мая.

Соответствующее заявление сделал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Уже к 8–9 маю потепление в столичном регионе составит до 19 градусов.

«Мы потепление уже такое хорошее ожидаем только во второй пятидневке первой декады мая, то есть не раньше 6-7 мая. Предварительно, в конце декады, 8 и 9 мая, температура должна повыситься уже до 15-19 градусов», — цитирует синоптика ТАСС.

Во время майских праздников в Москве не ожидается осадков. Однако пока прогноз носит предварительный характер и может меняться, пояснил Варакин.

Россиян в этом году ждут длительные майские праздники, которые продлятся с 1 по 10 мая включительно. ВОЗ рекомендует гражданам отказаться от времяпровождения в закрытых помещениях и чаще гулять на свежем воздухе.