Репетиция военных и экипажей боевых машин к параду Победы прошла в Москве

Москва, 28 апреля. Пешая тренировка с экипажами боевых машин прошла на Красной площади. Военные проводят практические занятия в рамках подготовки к параду Победы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи боевых машин для изучения маршрута прошли в пешем порядке по пути следования механизированной колонны на параде. В тренировке были задействованы механики-водители и командиры всех боевых машин, которые проедут по Красной площади в годовщину Победы.

На время тренировки ряд московских улиц перекрыли для проезда автотранспорта. Известно, что следующая репетиция пройдет 4 мая.

Ранее обозреватель NI Марк Эпископос в своем материале написал, что парад Победы в Москве не только важный национальный праздник, но и «ежегодная выставка военной мощи Кремля». Эксперты на параде ожидают увидеть новейшее российское оружие.