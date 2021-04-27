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Омбудсмен Москалькова сообщила о получении медзаключений Навального

Происшествия
Омбудсмен Москалькова сообщила о получении медзаключений Навального
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 27 апреля. Жизнь блогера Алексея Навального вне опасности, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что лично ознакомилась с результатами заключений врачей, которые обследовали блогера Алексея Навального в период с 24 марта по 20 апреля.

По словам омбудсмена, осужденного по делу «Ив Роше» Навального регулярно посещали нейрохирург, рентгенолог, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие профильные специалисты. Его жизни ничто не угрожает, отметила она. В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей, добавила Москалькова.

Напомним, 5 апреля у Навального появились признаки ОРЗ. В связи с чем его перевели в медсанчасть колонии. Через четыре дня его здоровье улучшилось и его вернули в отряд. У блогера не обнаружили ни туберкулез, ни коронавирусную инфекцию, которых так опасался заключенный.

Политолог Александр Сосновский в интервью ФАН предположил, что Навальный пытается симулировать тяжелое состояние.

суд навальный колония
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