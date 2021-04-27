Многоквартирные дома в Подмосковье начнут строить без мусоропровода

Москва, 27 апреля. Все новые многоквартирные дома (МКД) в Московской области будут возводиться без мусоропровода, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Действовавшая раньше система не предполагала разделения мусора, поэтому запах был ужасный. Однако сейчас, как и во многих странах, для этого делается специальная комната, позволяющая соблюдать чистоту и порядок, цитирует Воробьева сайт 360tv.ru.

Качественное и комфортное жилье, по его словам, представляет собой не «человейники», а комфортные экосистемы. Во дворах не должно быть машин, чтобы там спокойно гуляли дети. Подъезды следует делать светлыми и безопасными, с пространством для колясок и велосипедов, а вход в них — удобный, без ступеней. С нынешнего года приоритет отдается проектам именно с такими стандартами жилищного строительства, добавил губернатор Подмосковья.

Воробьев ранее анонсировал приложение «Умная платежка», которое облегчит оплату коммунальных услуг и позволит экономить благодаря кешбэку.