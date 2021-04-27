Пьяный бездомный ударил ножом подростка в московском метро

Москва, 27 апреля. Инцидент произошел на станции «Боровицкая». В ходе конфликта мужчина ранил 16-летнего юношу, возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, вечером 26 апреля на платформе станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро мужчина начал ругаться с подростком. В какой-то момент он нанес несколько ударов ножом в области шеи и грудной клетки подростка. Юноша пытался оказать активное сопротивление мужчине.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления «покушение на убийство». Подозреваемым оказался 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее житель Мордовии выстрелил из ружья в пасынка на охоте. Подросток умер на месте происшествия, сообщал ФАН.