Более 50 парков появится в Подмосковье по программе «Парки в лесу»

Москва, 27 апреля. Порядка 50 парков в ближайшее время откроется в Подмосковье в рамках программы «Парки в лесу».

При их создании власти региона будут учитывать мнение его жителей. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к москвичам.

«Мы начинаем масштабную программу «Парки в лесу». В течение пяти лет мы создадим 50 довольно обширных парков, естественно, с учетом мнения жителей», — цитирует его сайт 360tv.ru .

В этом году работы начнутся на девяти территориях: в Липовой роще в Мякинине, Ушмарском лесу в Домодедове, Видновском парке в Ленинском городском округе, Кузьминском парке в Котельниках. Парки будут современными и комфортными, добавил он.

Программа реновации в Московской области коснется части населения региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе прямого обращения к жителям. Запуск программы реновации в регионе состоится в 2023 году.