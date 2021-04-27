На мафию телефонных воров в Москве работали более 15 девочек-подростков

Москва, 27 апреля. Сотрудники полиции продолжают расследование в отношении банды воров смартфонов. По данным источника ФАН, в незаконную деятельность могли быть вовлечены более 15 девочек.

Стражи порядка нагрянули в один из коттеджей, где, предположительно, находилась «верхушка» банды. Оперативное мероприятие было заснято на видео. В полиции считают, что лидером группировки был 70-летний житель столицы.

Злоумышленники привлекали к кражам девочек младше 14 лет, чтобы школьницам не грозила уголовная ответственность. Дети работали парами. Одна девочка отвлекала владелицу дорогого смартфона, а вторая аккуратно похищала телефон. Взрослые члены банды занимались разблокировкой смартфона и его сбытом. Ущерб от преступной деятельности превысил 200 тысяч рублей, сообщал ФАН.