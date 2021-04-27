Росгидромет предупредил москвичей о похолодании с 1 по 3 мая

Москва, 27 апреля. Температура воздуха в российской столице в начале мая окажется на несколько градусов ниже климатической нормы, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Столбики термометров покажут 1 мая не выше 11 градусов тепла. Однако уже 2 мая немного потеплеет. На следующий день в Москве ожидается от 11 до 14 градусов, уточнил собеседник ТАСС. В начале мая ожидаются дожди. Однако на Пасху осадки не прогнозируются.

«Вечер 1 мая уже практически без осадков. 2 мая на Пасху, скорее всего, тоже без осадков, а 3 мая снова ждем дожди», — отметил Варакин.

Первые дни недели в мае в российской столице установится пасмурная погода, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Максимальная температура в эти дни составит 15 градусов тепла.