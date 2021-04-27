Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 15:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:26
Весь мир
Секретное интервью Зарифа: как глава МИД Ирана оказался в центре международного скандала
15:25
Общество
Один раз за сто лет: жители Тулы оценивают последствия мощного снегопада
15:23
Политика
Посол Швейцарии приехала в Россию с деревянной коровой
15:22
Армия
Власти НКР сообщили о подрыве автомобиля с российскими миротворцами
15:20
Происшествия
Мигрант ограбил петербургского прораба на 280 тыс. рублей при помощи молотка
15:19
Армия
Белоруссия в ближайшее время примет решение о визите Лукашенко на парад Победы в Москву
15:18
Общество
Российские школьники уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
15:17
Экономика
Функции институтов развития Дальнего Востока возьмет на себя КРДВ
15:15
Происшествия
В аэропорту Симферополя ответили на сообщения о якобы «экстренной посадке самолета»
15:13
Весь мир
Медиагруппа «Патриот» стала крупнейшим объединением российских СМИ
15:10
Происшествия
Школьница из Петербурга хотела сделать пирсинг на дому и поранила губу
15:10
Общество
Уфимские биологи спасли 11 редких Кужановских лиственниц
15:07
Происшествия
Испанские полицейские задержали напавшего на них злоумышленника с топором
15:06
Происшествия
Петербурженка задержана после хука с правой в голову сотруднице полиции
15:04
Происшествия
Окровавленный петербуржец с молотком ворвался в квартиру спящей женщины
15:02
Общество
Россияне тронуты историей переехавшей из Германии пенсионерки
14:57
Весь мир
Россия выйдет из ДОН, так как он стал без США неполноценным. Колонка Евгения Беня
14:55
Политика
Урсула фон дер Ляйен почувствовала себя одинокой женщиной на диване Эрдогана
14:53
Общество
Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума. События дня
14:53
Армия
В США раскрыли необычный план ядерной бомбардировки России «при помощи звезд»
Все новости

Вместо блокировки страниц в соцсетях штабы Навального начали их переименовывать

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 14:41
Происшествия
Вместо блокировки страниц в соцсетях штабы Навального начали их переименовывать
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Москва, 27 апреля. Соратники осужденного блогера Алексея Навального не стали блокировать страницы в социальных сетях, как обещали, а поменяли названия аккаунтов.

Директор «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Жданов сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что сбор пожертвований для нужд штабов Навального (входят в структуру ФБК1) прекращен, а все их страницы в социальных сетях будут заблокированы. Однако позднее выяснилось, что сторонники Навального вместо блокировки начали переименовывать их.

ФАН сообщал, что координатор штабов Навального из Краснодара Анастасия Панченко рассказала о том, что штабы Навального полностью приостановили свою деятельность.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный жданов штаб фбк
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 266573 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 72380 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 53657 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 43643 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 36911 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Происшествия / Вместо блокировки страниц в соцсетях штабы Навального начали их переименовывать
Рейтинг@Mail.ru