Вместо блокировки страниц в соцсетях штабы Навального начали их переименовывать

Москва, 27 апреля. Соратники осужденного блогера Алексея Навального не стали блокировать страницы в социальных сетях, как обещали, а поменяли названия аккаунтов.

Директор «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Жданов сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что сбор пожертвований для нужд штабов Навального (входят в структуру ФБК1) прекращен, а все их страницы в социальных сетях будут заблокированы. Однако позднее выяснилось, что сторонники Навального вместо блокировки начали переименовывать их.

ФАН сообщал, что координатор штабов Навального из Краснодара Анастасия Панченко рассказала о том, что штабы Навального полностью приостановили свою деятельность.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.