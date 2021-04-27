Воробьев анонсировал запуск программы реновации в Подмосковье

Москва, 27 апреля. Программа реновации в Московской области коснется части населения региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе прямого обращения к жителям.

Запуск программы реновации в регионе состоится в 2023 году. На сегодняшний день в устаревших домах живет почти седьмая часть населения Московской области. Возраст некоторых зданий превышает 100 лет. Масштабная программа позволит переселить людей в современное и комфортное жилье, отметил Воробьев.

В Москве уже активно идет строительство новых зданий. Согласно распоряжению столичного мэра Сергея Собянина в перечень стартовых площадок программы реновации вошли новые адреса.