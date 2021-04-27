Полиция начала охоту за машинами без регистрации после громких ДТП в центре Москвы

Москва, 27 апреля. Дорожные инспекторы получили распоряжение об усилении контроля за автомобилями, не имеющими регистрации. Организованы масштабные проверки.

Сотрудники ГИБДД получили официальный приказ о начале рейдов, целью которых является пресечение использования автомобилей без регистрации, сообщает портал Life. Данное решение вызвано недавней аварией с участием скандального блогера Эдварда Била в центре Москвы.

По словам экспертов, отсутствие регистрации позволяет водителям избежать выплаты штрафов и налогов. Машину нарушителя могут увезти на штрафстоянку, а самому недобросовестному автомобилисту грозит штраф до 3 тыс. рублей. В ходе рейдов полицейские будут останавливать подозрительные транспортные средства, которые выявляются различными средствами контроля.