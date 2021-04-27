График работы шести станций метро в Москве изменят из-за репетиции парада Победы

Москва, 27 апреля. Сразу шесть расположенных в центре Москвы станций метро в 19:00 временно перейдут на новый график работы в связи с репетицией парада ко Дню Победы, предупредили в дептрансе.

Так, начиная с этого времени до окончания репетиции на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку.

«Библиотека им. Ленина» — только на пересадку», — уточняется в публикации дептранса в Telegram-канале.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании поездок. Заранее подумать о маршруте лучше и тем, кто пользуется наземным транспортом. Движение по ряду улиц в центре столицы 27 апреля будет ограничено.