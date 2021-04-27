Популярный детский магазин в Москве может ждать реконцепция

Москва, 27 апреля. Центральный детский магазин на Лубянке (бывший «Детский мир») хотят переделать под состоятельных покупателей. Однако окончательное решение пока не принято.

О планах реконцепции детского универмага СМИ выяснили из бухгалтерской отчетности владельца магазина АО «Лубянка-Девелопмент». В документах сказано, что компания намерена переделать торговый комплекс под интересы богатых граждан.

«В настоящий момент никаких окончательных решений о реконцепции ЦДМ не принято», — пишет РБК со ссылкой на источники.

Однако в отчетности сказано, что в ЦДМ хотят как сфокусироваться на привлечении более состоятельных покупателей, так и расширить спектр товаров и услуг. Соответствующие планы направлены на повышение арендного дохода и товарооборота.

Жителям России ранее объяснили, как вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь. Для компенсации будет использоваться туристический кешбэк, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.