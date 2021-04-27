Москвичей предупредили о холодной погоде в майские праздники

Москва, 27 апреля. Аномально холодная погода с осадками ожидает жителей Москвы в период майских праздников.

Холодная и дождливая погода придет в Москву в майские праздники. Позже в российскую столицу придут сильные осадки, рассказали в погодном центре «Фобос».

«На первомайские праздники в Москве будет холодно, ветрено и очень дождливо, а 3 мая — аномальные осадки», — сообщили синоптики РИА Новости.

На днях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в первые две недели мая в Москве сохранится холодная и влажная погода. Столбики термометров в столице не поднимутся выше отметки плюс 15 градусов. Погоду будет определять уходящий циклон.