Врач московской больницы избил пытавшегося прорваться к дочери мужчину

Москва, 27 апреля. Отец пациентки детской городской больницы стал зачинщиком драки в медицинском учреждении.

Житель Москвы был доставлен в больницу с ушибами и травмами головы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы. Диагностированные повреждения пострадавшему нанес один из сотрудников детской городской больницы.

По первоначальным данным, мужчина пытался прорваться в реанимацию, где лежала его дочь, игнорируя правила медицинского учреждения. Гражданин вступил в словесную перепалку с одним из врачей, после чего нанес ему несколько ударов. Однако оппонент ответил обидчику, в результате чего зачинщик был обезврежен.

РИАМО писал о драке в центре Москвы, в которой пострадал 25-летний мужчина.