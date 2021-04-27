Жители Москвы оформили тысячу загранпаспортов с помощью криптобиокабины

Москва, 27 апреля. Тысячный загранпаспорт с биометрическими данными, оформленный посредством криптобиокабины, выдали в Москве.

Столичные центры «Мои документы» приняли свыше 2,5 тыс. заявок на оформление загранпаспортов подобным образом. Воспользоваться услугой можно без предварительной записи. При этом удобные дату и время все еще можно забронировать на официальном портале mos.ru.

Криптобиометрическая кабина передает цифровое фото гражданина и отпечатки пальцев рук в Управление МВД. Документ сроком на десять лет оформляют сотрудники, прошедшие специальное обучение и наделенные полномочиями. Услуга предоставляется вне зависимости от места регистрации и жительства гражданина в РФ. Госпошлина для детей до 14 лет составляет 2,5 тыс. рублей, а для жителей старше 14 лет — 5 тысяч рублей.

Власти РФ запустят на портале «Госуслуги» шесть новых сервисов, рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Речь идет о таких ресурсах, как «Рождение ребенка», «Мое здоровье онлайн», «Утрата близкого человека», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн» и «Трудовая миграция онлайн», сообщает «Ридус».