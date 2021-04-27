Подмосковье засыпало снегом под конец апреля

Москва, 27 апреля. Снег выпал на территории Московской области в конце апреля. Жителей региона удивила перемена климатических условий.

Осадки в виде снега и дождя стали причиной объявления на территории Москвы и Подмосковья желтого уровня погодной опасности, рассказали в Гидрометцентре России.

В столичном регионе на протяжении 27 апреля ожидаются снег и обледенение. Предупреждение действует с 00:00 до 11:00, в некоторых районах оно продлено до 08:00 28 апреля, сказано в сообщении.

Накануне снег пошел на территории Ленинградской области. Местные жители сняли на видео, как менялась погода в нескольких районах региона.