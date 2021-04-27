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Ряд улиц в центре Москвы 27 апреля перекроют в связи с подготовкой к параду Победы

Общество
Ряд улиц в центре Москвы 27 апреля перекроют в связи с подготовкой к параду Победы
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 27 апреля. Временные изменения движения транспорта будут действовать на нескольких участках в центре Москвы 27 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В городе продолжается подготовка ко Дню Победы, в связи с репетицией парада с 21:00 не будет движения на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади и на Тверской улице от Пушкинской площади до Моховой улицы.

«Также с 19:00 и до окончания мероприятия изменятся маршруты наземного транспорта: автобус М10 — от Лобненской улицы до станции метро «Маяковская», автобус №101 — от Дворца спорта «Мегаспорт» до площади Тверская Застава; автобус №904 — от 4-го микрорайона Митина до площади Тверская Застава», — говорится в сообщении.

С 19:20 автобусы С43 начнут следовать от Силикатного завода до ст. м. «Краснопресненская», а автобусы М1 с 19:30 будут курсировать на участках от остановки «Больница РЖД» до площади Тверская Застава и от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник».

Время ожидания маршрутов А, М2, М3, М5, М6, М27, №15, 144, 158 с 20:00 может быть увеличено. Ограничения движения в городе также будут вводиться 29 апреля, 4, 7 и 9 мая. Узнать подробную информацию обо всех изменениях можно по ссылке.

В понедельник, 26 апреля, состоялась репетиция воздушной части парада. Экипажи самолетов и вертолетов провели тренировку в Подмосковье. Подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне активно идет и в других российских городах. В некоторых по две репетиции парада прошли еще до 8 апреля.

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Все новости / Общество / Ряд улиц в центре Москвы 27 апреля перекроют в связи с подготовкой к параду Победы
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