Экс-полковник МВД приговорен в Москве к восьми годам за помощь банде киллера Джако

Москва, 27 апреля. Суд вынес приговор бывшему полковнику МВД. Офицер признан виновным в получении взятки. За деньги он оказал помощь членам организованного преступного сообщества.

Речь идет о банде киллера Аслана Гагиева, известного под кличкой Джако. Следствие доказало, что за 100 тысяч долларов он передал преступникам письмо главе МВД от руководителя североосетинского министерства. Из него бандиты узнали, что конкретно известно силовикам об их незаконной деятельности, сообщало URA.RU.

Информирование членов банды привело к осложнению расследования. Бывший полковник в 2017 году был осужден, но приговор был отменен. Офицер утверждал, что его оговорили.

Замоскворецкий суд столицы приговорил бывшего силовика к восьми годам и трем месяцам колонии.

В правоохранительных органах считают, что на счету банды Джако 60 убитых, включая сотрудников государственных ведомств.