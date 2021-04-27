Подмосковье получило почти миллион доз вакцины «Спутник V»

Москва, 27 апреля. В Подмосковье с начала кампании по вакцинации против коронавируса поступило 985 тыс. доз вакцины «Спутник V», рассказала глава местного минздрава Светлана Стригункова.

Московская область продолжает получать новые партии препарата для иммунизации населения от COVID-19. Стригункова также напомнила, что прививка является единственным способом защититься от коронавирусной инфекции, передает 360tv.ru.

«Вирус никуда не ушел», — подчеркнула глава ведомства.

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье проходит бесплатно. Любой желающий может записаться на прививку через портал «Госуслуги», в поликлиниках и МФЦ. Для этого гражданам нужно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

В первом квартале 2021 года российские предприятия выполнили планы производства двух отечественных вакцин от коронавирусной инфекции. Информацией поделился зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.