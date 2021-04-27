ОПГ использовала девочек-подростков для кражи смартфонов в метро Москвы

Москва, 27 апреля. Московская полиция задержала лидера и четырех членов преступной группировки, которая использовала детей для кражи смартфонов в метро. Об этом передает пресс-служба МВД России.

Предполагаемым лидером ОПГ является 70-летний москвич. Задержанные вместе с ним возможные соучастники проживают в Москве и Подмосковье. В рамках обысков в квартире одного из них и на местном рынке были изъяты компьютерная техника и свыше 1,3 тысячи смартфонов.

Предварительно установлено, что для совершения преступлений использовались девочки младше 14 лет. Такой возраст позволяет избежать уголовной ответственности. Дети работали парами и выбирали в качестве жертв женщин с дорогими смартфонами. Одна из девочек должна была отвлекать пассажирку, а вторая в это время незаметно вытаскивала телефон.

Остальные члены ОПГ снимали блокировку с украденной техники, стирали с нее информацию и реализовывали на радиорынке. В настоящее время удалось установить причастность ОПГ к четырем эпизодам краж с общим нанесенным ущербом в более 200 тысяч рублей.

В Москве полиция расследует уголовное дело по факту кражи сумки у жительницы столицы. В момент преступления москвичка находилась в фитнес-клубе, при себе у нее была денежная сумма в размере полмиллиона рублей.