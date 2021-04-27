Цена бензина на московских заправках снизилась впервые за четыре месяца

Москва, 27 апреля. Стоимость бензина АИ-92 в Москве снизилась впервые за последние четыре месяца. Об этом сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

По данным организации на 26 апреля, топливо марки АИ-92 подешевело на 1 копейку. Теперь цена за литр составляет 45,23 рубля. Стоимость АИ-95 остается прежней — 49,82 рубля за литр. Бензин АИ-98 вырос в цене на 4 копейки и составил 56,42 рубля. Литр дизельного топлива, как и прежде, можно приобрести за 49,28 рубля.

Недавно директор Flitch Слава Демченко прокомментировал уровень цен на бензин в России. По его словам, они сейчас находятся на уровне тех стран, где стоимость топлива минимальная.