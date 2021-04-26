Пункты вакцинации открылись еще в трех торговых центрах Москвы

Москва, 26 апреля. Каждый житель Москвы теперь может сделать прививку от COVID-19 еще в трех торговых центрах столицы. Новые точки открылись на выездах из города.

Получить дозу вакцины можно в ТЦ «Глобус» в районе метро «Медведково» и Leroy Merlin на Киевском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития. Также прививку можно сделать в ТЦ «Мега Теплый Стан». Вакцинация проводится без записи и бесплатно. Прививку делают врачи городских поликлиник. Пациенты перед вакцинацией проходят обязательный осмотр доктором.

«Вакцинация занимает около 40 минут: 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день», — заявили в пресс-службе.

Вакцинацию от коронавируса можно сделать и в городских поликлиниках Москвы с 8 утра до 8 вечера. Московские власти в середине апреля одобрили идею делать прививки горожанам на дому. Соответствующее распоряжение дал департамент здравоохранения столицы.