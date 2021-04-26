Стало известно содержание засекреченных материалов в деле ФБК

Москва, 26 апреля. Юрист, который защищает интересы структур осужденного блогера Алексея Навального в суде, описал содержание засекреченных документов дела об экстремизме.

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы ФБК1 и ФЗПГ (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), а также движения «Штабы Навального» (структура, подконтрольная ФБК) рассказал «Интерфаксу», что содержится в засекреченных материалах по делу о признании экстремистскими структур блогера Алексея Навального.

По словам юриста, документы содержат сведения об административных и уголовных делах, возбужденных против сторонников Навального. Всего было изучено два с половиной тома материалов с грифом для служебного пользования.

Ранее сотрудник организации-иноагента ФБК Леонид Волков объявил о том, что «Штабы Навального» приостановили работу по решению Мосгорсуда, писал ФАН.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.