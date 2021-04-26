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Жителям Подмосковья перечислили лучшие места для сбора майских грибов

Общество
Жителям Подмосковья перечислили лучшие места для сбора майских грибов
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 26 апреля. Россияне, которые обожают грибы, могут отправляться за ними в леса Подмосковья уже в предстоящие праздничные выходные.

Уже сейчас в лесах региона можно собрать большой урожай сморчков. Однако любителям грибов пока что стоит воздержаться от сбора строчков, так как они содержат в себе токсичные вещества, рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков.

«Лучше ограничиться сморчками и сморчковыми шапочками. В нашей зоне есть и некоторые экзотические виды типа серно-желтых трутовиков, но это совсем экзотика. А вот самое массовое, чего можно набрать кошелку-другую, если найти хорошее место, – это, конечно, сморчки», – рассказал он в эфире «Радио 1».

Больше всего сморчков, по словам эксперта, растет на территории Подмосковья. Миколог советует отправляться за ними в южную часть области.

«Обратите внимание: лучше искать в тех местах, где более легкие почвы, например, песок. Они тянутся ко всем местам, где лесной древостой претерпевает какие-то неприятности. Я имею в виду гарь, вырубки, места, где сменяются породы. В таких местах больше вероятность собрать сморчки», — добавил он.

Первые весенние грибы могут быть опасны для здоровья из-за накопления в них соли тяжелых металлов и выхлопов, рассказала диетолог минздрава Краснодарского края Лейла Кадырова. Врач отметила, что при термической обработке можно частично убрать ядовитые вещества, содержащиеся в грибах, однако это не гарантирует, что продукт будет полностью безопасен

лес грибы дьяков миколог
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