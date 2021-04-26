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Специалист по охоте рассказал, какая рыба ловится в Подмосковье весной

Общество
Специалист по охоте рассказал, какая рыба ловится в Подмосковье весной
Невские Новости

Москва, 26 апреля. Летний сезон рыбной ловли в Подмосковье традиционно открывается в апреле-мае, напомнил специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш.

Хороший улов необязательно «прячется» в отдаленных уголках России. Сейчас много рыбы есть и в Московской области за счет сильных дождей, которые прошли в регионе. Чаще всего рыбаки вылавливают плотву и окунь, рассказал Латыш в комментарии «Радио 1».

«Местами клюёт щука, на озёрах начинает клевать карп. Карась начинает «оттаивать» после зимней спячки — он при должном опыте тоже прекрасно клюёт в данный момент года», — объяснил эксперт.

Рыбачить весной можно не только на больших и популярных водоемах. Заниматься любимым делом жители региона могут и на маленьких речках и прудах, добавил специалист по охоте. При этом стоит помнить об ограничениях на вылов рыбы, которые существуют в Московской области.

«Разрешены только одна удочка, максимум два крючка, причём вне зимовальных ям. Количество рыбы, которое можно выловить, установлено законом Московской области: до 5 кг в день», — рассказал Латыш.

В Санкт-Петербурге в то же время стартовал сезон корюшки. Местные жители активно выстраиваются в очереди у торговых палаток и других специализированных точек по продаже сезонной рыбы.

подмосковье рыбалка весна
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