Бывший топ-менеджер банка арестован в Москве по делу о хищении миллиарда рублей

Москва, 26 апреля. В столице задержаны бывший председатель правления банка и его заместитель. Они подозревается в крупном мошенничестве. Оба фигуранта уже арестованы.

По мнению сотрудников МВД, злоумышленники с сентября 2018 по январь 2020 года несколько раз реализовывали классическую схему по выводу денег вкладчиков. Злоумышленники выдавали заранее невозвратные кредиты подконтрольным гражданам.

В полиции считают, что своей противозаконной деятельностью фигуранты нанесли ущерб на миллиард рублей. В рамках следствия оперативники провели 20 обысков.

В Москве суд вынес приговор бывшему банкиру. Он получил девять лет колонии за вывод 40 миллионов рублей, сообщал ФАН.