Штраф Соболь за организацию незаконных митингов составил 300 тыс. рублей

Москва, 26 апреля. Соратница блогера Алексея Навального признана виновной в организации незаконных митингов 21 апреля. Суд приговорил Любовь Соболь к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

В отношении нарушительницы было возбуждено дело по статье части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Соболь повторно нарушила законодательство о порядке организации и проведения демонстраций.

Виновницу стражи порядка задержали возле станции метро «Автозаводская» 21 апреля. Защитник Соболь заявил, что ее вывели из машины такси и увезли. В отношении нее проводилась проверка, которая обернулась административной статьей, сообщал ФАН.