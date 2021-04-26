Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 19:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:38
Весь мир
Члены арабских племен присоединились к правительственному ополчению в Сирии
19:37
Общество
Священник РПЦ Христич рассказал о мерах безопасности в церквях на Пасху
19:37
Армия
В Карачаево-Черкесии проходят соревнования кинологов «Верный друг»
19:35
Происшествия
Мальчика в синих ботинках несколько дней ищет полиция Петербурга
19:34
Весь мир
Армия ЦАР зачистила от боевиков город Ялинга
19:32
Общество
Эксперт по энергетике развеял распространенные заблуждения об опасности АЭС
19:30
Шоу-бизнес
Анна Калашникова задолжала банку 16 миллионов рублей
19:29
Происшествия
Обвиняемый в убийстве нефролог Земченков из Петербурга останется под арестом до 27 июля
19:29
Общество
Медиагруппа «Патриот» анонсировала пресс-конференцию на тему протестов в США
19:28
Политика
Признание Америкой геноцида армян опечалило турецкое руководство
19:27
Шоу-бизнес
Борющаяся с раком актриса Александра Яковлева отправилась играть в боулинг
19:24
Политика
Мухин: Никто плакать не будет, если ФБК исчезнет
19:21
Весь мир
Армия ЦАР не допустит обострения в республике на фоне кризиса в Чаде
19:20
Наука
Геохимики из Норвегии выяснили, когда образовалась континентальная кора Земли
19:20
Весь мир
Третья волна коронавируса: как власти Катара борются с пандемией
19:19
Общество
Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончатся дожди
19:19
Экономика
Стоимость топовых версий моделей Lada Vesta и XRay выросла в апреле
19:16
Политика
Чехи пристыдили власти своей страны за антироссийскую политику
19:15
Общество
Таиланд начнет применять российскую вакцину «Спутник V» в августе
19:14
Шоу-бизнес
Первой супруге Марата Башарова приходилось защищать его от бывших жен
Все новости

Штраф Соболь за организацию незаконных митингов составил 300 тыс. рублей

Происшествия
Штраф Соболь за организацию незаконных митингов составил 300 тыс. рублей
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 26 апреля. Соратница блогера Алексея Навального признана виновной в организации незаконных митингов 21 апреля. Суд приговорил Любовь Соболь к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

В отношении нарушительницы было возбуждено дело по статье части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Соболь повторно нарушила законодательство о порядке организации и проведения демонстраций.

Виновницу стражи порядка задержали возле станции метро «Автозаводская» 21 апреля. Защитник Соболь заявил, что ее вывели из машины такси и увезли. В отношении нее проводилась проверка, которая обернулась административной статьей, сообщал ФАН.

навальный митинг штраф соболь
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 182806 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 177139 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 68056 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Армия 45513 23 апреля 2021
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 39555 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Все новости / Происшествия / Штраф Соболь за организацию незаконных митингов составил 300 тыс. рублей
Рейтинг@Mail.ru