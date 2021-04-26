Убийца москвички с сервиса BlaBlaCar приговорен к 25 годам

Москва, 26 апреля. Суд в Подмосковье вынес приговор Виталию Чикиреву. Он признан виновным в разбое, угоне автомобиля и убийстве женщины-водителя.

Злоумышленник воспользовался сервисом для поиска попутчиков BlaBlaCar. Он специально зарегистрировался под двумя разными именами и забронировал места в одном автомобиле. Девушка направлялась из Москвы в Тулу. Уловка злоумышленника позволила ему быть с жертвой наедине, сообщили в Следственном комитете.

На территории Серпуховского района душегуб попросил автомобилистку остановиться. Осужденный потребовал отдать ему деньги и ценности. В ответ на отказ Чикирев убил женщину, а тело отвез в лес, машину затем оставил на парковке в Ярославле.

Следователи также установили, что в 2018 году он через объявления находил арендодателей квартир. Договорившись о «просмотре», злоумышленник совершал разбойные нападения. Установлены два эпизода.

Фигурант получил 25 лет лишения свободы.