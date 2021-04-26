Защищавший бойца MMA адвокат Алешкин считает дело Паля своим профилем

Москва, 26 апреля. Замешанный в инциденте с нападением на хоккеиста Александр Паль пока не обращался за помощью к бывшему адвокату Михаила Ефремова и Макса Топора — Андрею Алешкину.

Узнав о потасовке с экс-хоккеистом Антиповым, Алешкин предложил услуги знаменитому своими «приключениями» артисту, сообщил источник ФАН.

Адвокат считает дело Паля своим профилем, так как уже сталкивался с подобным, защищая бойца MMA Макса Топора. Алешкин сумел добиться отмены приговора Топору, вступившемуся за девушек в драке.

Ранее правозащитник заявил, что пока рано говорить о виновности Паля. Заявления можно будет делать после того, как будут установлены все участники и обстоятельства конфликта, писал ФАН.