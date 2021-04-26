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Москва встретит майские праздники холодом и низкой температурой

Общество
Москва встретит майские праздники холодом и низкой температурой
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Шелковенко

Москва, 26 апреля. Синоптики прогнозируют в столице температуру, которая будет значительно ниже для этого времени года. Также москвичам стоит ожидать дождливую погоду.

Главный специалист московского метеорологического бюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве ожидается резкий перепад температур и не очень устойчивая погода в смысле осадков. Метеоролог отметила, что до первых чисел мая погода ночью в столице будет холодной. Значения на термометрах не поднимутся выше нуля градусов, в области температура будет опускаться до -5 градусов.

Завтра москвичей ожидает холодная пасмурная погода. Местами ночью будет идти дождь с мокрым снегом, температура днем поднимется до +9 градусов тепла. В последующие дни Москва останется под воздействием холодной воздушной массы.

Майские праздники центральная полоса России встретит при холодной и пасмурной погоде. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее также поделился прогнозом о том, какую погоду ожидать жителям Москвы на майские праздники.

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