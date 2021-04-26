Девочка-лунатик выжила после падения с 12-го этажа в Москве

Москва, 26 апреля. Инцидент, едва не завершившийся гибелью 11-летней школьницы, произошел в многоэтажном доме по улице Скульптора Мухиной.

Предварительно известно, что девочка во сне выпала из окна квартиры на 12-м этаже. Ребенка госпитализировали с вывихом плеча и травмой головы.

По словам потерпевшей, она очнулась, находясь уже на улице. При этом после падения девочка была в сознании и отвечала на вопросы родителей и врачей.

Как утверждает мать выжившей школьницы, ее дочь часто ходит во сне и раньше уже падала с кровати. Следователи начали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ФАН писал о гибели 15-летней школьницы после падения с девятого этажа в Тверской области.