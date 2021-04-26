Бывший адвокат Ефремова готов защищать актера Паля по делу о драке с хоккеистом

Москва, 26 апреля. Бывший защитник Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил о своей готовности представлять интересы Александра Паля, замешанного в инциденте с нападением на хоккеиста.

Адвокат утверждает, что пока рано говорить о причастности Паля к драке. Заявления можно будет делать после того, как будут установлены все участники и обстоятельства конфликта, сообщает 360tv.ru в своем официальном Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что, предположительно, 32-летний актер Александр Паль с двумя приятелями напал на бывшего хоккеиста молодежной сборной ЦСКА Кевина Антипова. Молодого спортсмена госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Вскоре после драки потерпевший написал заявление в полицию, сообщал ФАН.