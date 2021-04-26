Мосгорсуд смягчил меру пресечения редактору DOXA Армену Арамяну

Москва, 26 апреля. Редактор независимого студенческого журнала DOXA Армен Арамян теперь сможет покидать пределы дома в дневное время суток.

Московский городской суд смягчил условия меры пресечения в виде запрета определенных действий для Армена Арамяна, сообщили в пресс-службе инстанции. Теперь журналист сможет выходить из дома в период с 08:00 до 22:00.

Ранее Басманный районный суд постановил запретить Арамяну выходить из дома почти круглые сутки, с 00:00 до 23:50, пользоваться Интернетом и сотовой связью, общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников.

Журналистов студенческого журнала DOXA Арсена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для их жизни. Накануне в домах подозреваемых прошли обыски, сообщал ФАН.