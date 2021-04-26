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Памятник Дзержинскому на Лубянской площади в Москве могут восстановить

Происшествия
Памятник Дзержинскому на Лубянской площади в Москве могут восстановить
wikipedia.org  /  Andreykor/CC BY-SA 4.0

Москва, 26 апреля. Прокуратура столицы признала незаконными демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади.

Проверить факт законности сноса памятника Дзержинскому на Лубянке потребовало руководство организации «Офицеры России». Оно обратилось к генеральному прокурору РФ. По факту проверки было вынесено решение признать демонтаж незаконным.

Памятник Дзержинскому был воздвигнут в 1958 году. Проектом занимался скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров. В 1991 году памятник убрали, а позднее переместили в парк «Музеон». Ранее инициаторы возвращения памятника несколько раз пытались вернуть его хотя бы на площадь перед Павелецким вокзалом, но безуспешно.

Памятник Ленину в Пензе стал золотым после реставрации, сообщал ранее ФАН. Новый облик вождя пролетариата вызвал нешуточные споры среди горожан.

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