СК возбудил дело по факту издевательств над пожилой женщиной в московской больнице

Москва, 26 апреля. Следователи изъяли документы в столичном медучреждении, где сотрудницы избивали пенсионерку.

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено после проверки, организованной в одной из больниц города, сообщает СК. Стражи порядка уже осмотрели место происшествия и произвели выемку необходимых документов.

Следователей заинтересовало видео, на котором медсестры кричат и избивают пожилую пациентку. Автор ролика заявил, что ранее не сталкивался с подобным произволом в медучреждении, писал ФАН.