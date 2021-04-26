Суд получил от прокуратуры заявление о приостановке деятельности ФБК

Москва, 26 апреля. Надзорное ведомство направило в суд иск о запрете на совершение определенных действий в отношении структур Навального.

Согласно законодательству, судья будет единолично рассматривать поступивший документ.

Речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией»1. Данная структура является НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Тот же самый статус касается и «Штабов Навального».

Прокуратура намерена добиться, чтобы до рассмотрения дела о признании всех этих иноагентов экстремистскими организациями, ФБК1 не мог делать публикации, организовывать митинги и участвовать в них.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.