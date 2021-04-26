Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Москва, 26 апреля. Правительство Московской области готовится ввести очередные ограничения в связи с распространением коронавируса.

Будет усилен масочный режим, также жителей области ожидают новые ограничения на массовые мероприятия, сообщают «Вести Подмосковья». Данное решение следует из тех предложений, которые были отправлены местным властям. Власти региона прислушались к предложившему введение ограничений областному Роспотребнадзору. Указ будет подписан сегодня, 26 апреля.

Местные органы еще в середине апреля информировали о тревожной обстановке в регионе в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции. В письме областного Роспотребнадзора отмечалось, что в регионе на протяжении четырех недель отсутствует снижение количества заболевших COVID-19.

Случаи заболевания коронавирусом стремительно увеличиваются. Россияне, которые возвращаются из Турции, Казахстана и Польши, сдают положительные тесты на COVID-19.