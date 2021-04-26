Прокуратура добилась временной приостановки деятельности ФБК

Москва, 26 апреля. Деятельность «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1) и «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ) приостановлена до исхода разбирательства по иску прокуратуры о признании их экстремистскими.

Отметим, что ФБК и ФЗПГ являются НКО, включенными в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

По мнению надзорного органа, сотрудники ФБК занимаются деструктивной деятельностью. Данная организация преследует цель по созданию условий для дестабилизации внутриполитической и социальной обстановки в РФ.

Согласно судебному решению, ФБК теперь не может публиковать материалы в Сети, организовывать массовые акции, а также участвовать в них.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.