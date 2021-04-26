Власти Подмосковья рассказали о работе школ и детсадов с 1 по 10 мая

Москва, 26 апреля. Школы и детские сады Подмосковья закроются с 1 по 10 мая, заявили в пресс-службе министерства образования региона.

Российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая объявлены выходными. Соответствующее решение принято после обращения к президенту РФ главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она предложила объединить праздники с выходными. В связи с этим власти Подмосковья приняли решение ограничить работу школ и детских садов с 1 по 10 мая. Если с 4 по 7 мая в школах планировались проверочные работы, их перенесут, добавили в министерстве образования региона.

«Заработная плата сотрудникам образовательных учреждений будет сохранена», — отметила министр образования области Ирина Каклюгина.

Некоторые работодатели выплатят своим сотрудникам зарплату раньше положенного из-за длинных выходных. Такая необходимость регулируется статьей 136 Трудового кодекса РФ. Если день зарплаты выпадает на праздник или выходные, то работодатель должен перечислить деньги накануне.